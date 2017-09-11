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Под Львовом водитель сжег свою машину, чтобы скрыть доказательства наезда на мотоциклиста
11.09.2017 14:21

Под Львовом водитель сжег свою машину, чтобы скрыть доказательства наезда на мотоциклиста

В понедельник, 11 сентября, во Львовской области водитель сжег свой внедорожник Opel Frontera, чтобы уничтожить доказательства смертельного наезда на 20-летнего мотоциклиста, сообщает Страна.

По данным источника, ДТП произошло 10 сентября в  Жовковском районе. Водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте, а виновник ДТП скрылся.

Сотрудникам полиции удалось установить, что ДТП совершил 30-летний житель одного из сел Жовковского района, который управлял автомобилем Opel Frontera. Внедорожник правоохранители обнаружили полностью сожженным возле села Боянец.

На данный момент проводится ряд экспертиз.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, в Киеве на территории Голосеевского парка водитель мотоцикла на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и погиб.

Теги материала: мотоцикл, Львовская область, сжигание, автомобиль, ДТП, полиция
Новости СМИ2
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