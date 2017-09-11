В Харьковской области разбился самолет: есть пострадавший

В воскресенье, 11 сентября, в Нововодолажском районе Харьковской области, недалеко от села Охотное, разбился самолет, сообщает УНН.
По данным источника, сообщение о происшествии поступило спасателям в 9:10.
"Туда выехал наш автомобиль, который дежурил в этом районе. Так, как это не в нашей компетенции, мы ничего не делали", - проинформировал пресс-секретарь ГСЧС Игорь Лупандин.
По данным Харьковской ОГА, пилот самолета был доставлен в Нововодолажскую центральную больницу с переломом ноги. На данный момент его жизни уже ничего не угрожает.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском штате Аризона разбился военный истребитель F-16, который принадлежал эскадрилье нацгвардии США. По данным источника, крушение произошло примерно в 32,2 километра на северо-запад от Сэффорда около трех часов дня по местному времени.