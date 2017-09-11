Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Ущерб от урагана "Ирма" достигает $300 млрд
11.09.2017 12:31

Ущерб от урагана "Ирма" достигает $300 млрд

Ураган "Ирма" нанес ущерб двум тысячам объектам недвижимости и обвалил акции страховых компаний в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает The Guardian.

Страховые акции и фьючерсы на апельсиновый сок упали из-за паники на финансовых рынках, возникшей в результате урагана. Отмечается, что в настоящее время инвесторы готовятся к худшему после разрушительных последствий урагана.

Например, аналитик биржевого маклера Panmure Gordon Барри Корнес указал, что общие экономические затраты уже составили 300 миллиардов долларов. Страховым компаниям придется покрыть убытки в размере от 100 до 150 миллиардов долларов.

Кроме того, сообщается, что представители страховой индустрии до сих пор оценивают ущерб, который нанес ураган "Харви" в Техасе в прошлом месяце. Начальные оценки демонстрируют убытки до 100 миллиардов долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 11 сентября, мощный ураган "Ирма" достиг материковой части штата Флорида, к югу от города Нейплс, в результате чего погибли три человека.

Теги материала: ураган, США, разрушения, убытки, страховые компании
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ураган "Ирма" достиг штата Флорида: Майами частично затоплен, есть погибшие
Важное
Ураган "Ирма" достиг штата Флорида: Майами частично затоплен, есть погибшие
Ураган "Ирма" добрался до штата Флорида: почти 200 тыс. домов обесточены
Важное
Ураган "Ирма" добрался до штата Флорида: почти 200 тыс. домов обесточены
Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза
Важное
Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза
Полицейский выстрелил в мужчину в одном из аэропортов США
Важное
Полицейский выстрелил в мужчину в одном из аэропортов США
Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек
Важное
Количество погибших от урагана "Ирма" достигло шести человек
США угрожает еще один мощный шторм
Важное
США угрожает еще один мощный шторм

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика