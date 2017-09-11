Ущерб от урагана "Ирма" достигает $300 млрд

MIGnews.com.ua

Ураган "Ирма" нанес ущерб двум тысячам объектам недвижимости и обвалил акции страховых компаний в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает The Guardian .

Страховые акции и фьючерсы на апельсиновый сок упали из-за паники на финансовых рынках, возникшей в результате урагана. Отмечается, что в настоящее время инвесторы готовятся к худшему после разрушительных последствий урагана.

Например, аналитик биржевого маклера Panmure Gordon Барри Корнес указал, что общие экономические затраты уже составили 300 миллиардов долларов. Страховым компаниям придется покрыть убытки в размере от 100 до 150 миллиардов долларов.

Кроме того, сообщается, что представители страховой индустрии до сих пор оценивают ущерб, который нанес ураган "Харви" в Техасе в прошлом месяце. Начальные оценки демонстрируют убытки до 100 миллиардов долларов.