В Киеве Range Rover сбил насмерть девушку и скрылся

В понедельник, 11 сентября, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка, сообщает Корреспондент.
По данным источника, ночью на проспекте Соборности водитель автомобиля Range Rover с номером I0001I сбил девушку и скрылся с места происшествия. От полученных травм девушка погибла на месте.
По словам свидетелей, перед ДТП девушка употребляла алкоголь в парке, а потом решила перейти трехполосную дорогу.
На данный момент, в полиции проводят усиленные поиски автомобиля.
Как сообщал MIGnews.com.uа, бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Инцидент произошел, когда фуры направлялись друг за другом по направлению из Киева.