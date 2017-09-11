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В Киеве Range Rover сбил насмерть девушку и скрылся
11.09.2017 12:51

В Киеве Range Rover сбил насмерть девушку и скрылся  Фоторепортаж

В понедельник, 11 сентября, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка, сообщает Корреспондент.

По данным источника, ночью на проспекте Соборности водитель автомобиля Range Rover с номером I0001I сбил девушку и скрылся с места происшествия. От полученных травм девушка погибла на месте.

По словам свидетелей, перед ДТП девушка употребляла алкоголь в парке, а потом решила перейти трехполосную дорогу.

На данный момент, в полиции проводят усиленные поиски автомобиля.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Инцидент произошел, когда фуры направлялись друг за другом по направлению из Киева.  

Теги материала: ДТП, Киев, ФОТО, площадь
Новости СМИ2
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