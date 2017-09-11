В Киеве Range Rover сбил насмерть девушку и скрылся

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В понедельник, 11 сентября, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка, сообщает Корреспондент .

По данным источника, ночью на проспекте Соборности водитель автомобиля Range Rover с номером I0001I сбил девушку и скрылся с места происшествия. От полученных травм девушка погибла на месте.

По словам свидетелей, перед ДТП девушка употребляла алкоголь в парке, а потом решила перейти трехполосную дорогу.

На данный момент, в полиции проводят усиленные поиски автомобиля.