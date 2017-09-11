В Луцке во время забега на 21 км умер марафонец

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, в Луцке во время забега на 21 км умер 24-летний участник, сообщает Страна .

Стоит отметить, что спортивные забеги на дистанции 5, 10, 21 км проходили вчера в центре Луцка.

По данным источника, во время заключительного этапа полумарафона на проспекте Свободы стало плохо одному из участников.

По словам сотрудников местной полиции, 24-летний мужчина присел и потерял сознание. Его начали реанимировать очевидцы происшествия, но спасти уже не смогли.

Медики по приезде констатировали смерть мужчины, а его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.