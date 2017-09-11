В Луцке во время забега на 21 км умер марафонец

В воскресенье, 10 сентября, в Луцке во время забега на 21 км умер 24-летний участник, сообщает Страна.
Стоит отметить, что спортивные забеги на дистанции 5, 10, 21 км проходили вчера в центре Луцка.
По данным источника, во время заключительного этапа полумарафона на проспекте Свободы стало плохо одному из участников.
По словам сотрудников местной полиции, 24-летний мужчина присел и потерял сознание. Его начали реанимировать очевидцы происшествия, но спасти уже не смогли.
Медики по приезде констатировали смерть мужчины, а его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые рассказали о физических нагрузках, которые разрушают желудок. К подобного рода нагрузкам относятся занятия бегом и физические упражнения при жаркой погоде.