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В Луцке во время забега на 21 км умер марафонец
11.09.2017 12:00

В Луцке во время забега на 21 км умер марафонец

В воскресенье, 10 сентября, в Луцке во время забега на 21 км умер 24-летний участник, сообщает Страна.

Стоит отметить, что спортивные забеги на дистанции 5, 10, 21 км проходили вчера в центре Луцка.

По данным источника, во время заключительного этапа полумарафона на проспекте Свободы стало плохо одному из участников.

По словам сотрудников местной полиции, 24-летний мужчина присел и потерял сознание. Его начали реанимировать очевидцы происшествия, но спасти уже не смогли.

Медики по приезде констатировали смерть мужчины, а его  тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые рассказали о физических нагрузках, которые разрушают желудок. К подобного рода нагрузкам относятся занятия бегом и физические упражнения при жаркой погоде.

Теги материала: бег, марафон, смерть, Луцк, забег, спортсмен
Новости СМИ2
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