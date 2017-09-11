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В Техасе на вечеринке произошла стрельба: восемь погибших
11.09.2017 09:54

В Техасе на вечеринке произошла стрельба: восемь погибших

В американском городе Плейно, штат Техас, на вечеринке произошла стрельба, в результате которой погибло восемь человек, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого преступника, имя которого пока не называют.

Кроме этого, причины инцидента в данный момент неизвестны.

По словам соседей, конфликт мог возникнуть во время вечеринки в доме, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.

Правоохранители работают на месте преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек.

Теги материала: Техас, стрельба, погибшие, полиция
Новости СМИ2
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