В Техасе на вечеринке произошла стрельба: восемь погибших

MIGnews.com.ua

В американском городе Плейно, штат Техас, на вечеринке произошла стрельба, в результате которой погибло восемь человек, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого преступника, имя которого пока не называют.

Кроме этого, причины инцидента в данный момент неизвестны.

По словам соседей, конфликт мог возникнуть во время вечеринки в доме, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.

Правоохранители работают на месте преступления.