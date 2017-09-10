В Великобритании неизвестный напал с ножом на прихожан церкви

В воскресенье, 10 сентября, в Великобритании неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан церкви, сообщает Newsone.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Бирмингем.
По данным источника, в момент нападения в церкви на службе находились около 150 человек. Нападавший "кухонным ножом" ранил одного человека и еще двое прихожан получили ранения рук при попытке задержать нападавшего до прибытия полиции.
На данный момент мужчина арестован по подозрению в попытке совершения умышленного убийства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Франции вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во Марселе, в результате чего трое человек погибло. Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы.