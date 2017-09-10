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В Великобритании неизвестный напал с ножом на прихожан церкви
10.09.2017 21:18

В Великобритании неизвестный напал с ножом на прихожан церкви

В воскресенье, 10 сентября, в Великобритании неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан церкви, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Бирмингем.

По данным источника, в момент нападения в церкви на службе находились около 150 человек. Нападавший "кухонным ножом" ранил одного человека и еще двое прихожан получили ранения рук при попытке задержать нападавшего до прибытия полиции.

На данный момент мужчина арестован по подозрению в попытке совершения умышленного убийства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Франции вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во Марселе, в результате чего трое человек погибло. Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы.

Теги материала: нож, церковь, Великобритания, неизвестный
Новости СМИ2
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