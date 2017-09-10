В одном из парков Киева мотоциклист не справился с управлением и разбился

В воскресенье, 10 сентября, в Киеве на территории Голосеевского парка водитель мотоцикла Hyosung Gt250 на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и погиб, сообщает Newsone.
Стоит отметить, что ДТП произошло на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе Киева. Медики прибыли на место происшествия уже через 5 минут, но лишь констатировали смерть.
По данным источника, мотоциклист не имел при себе специальной защитной экипировки.
Личность погибшего еще не установлена, но, по словам медиков, он приблизительно 1980 года рождения.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве водитель мотоцикла попал в дорожно-транспортное происшествие возле Окружной, у поворота на Вишневое.