В одном из парков Киева мотоциклист не справился с управлением и разбился

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В воскресенье, 10 сентября, в Киеве на территории Голосеевского парка водитель мотоцикла Hyosung Gt250 на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и погиб, сообщает Newsone .

Стоит отметить, что ДТП произошло на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе Киева. Медики прибыли на место происшествия уже через 5 минут, но лишь констатировали смерть.

По данным источника, мотоциклист не имел при себе специальной защитной экипировки.

Личность погибшего еще не установлена, но, по словам медиков, он приблизительно 1980 года рождения.