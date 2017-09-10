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Штаб АТО: Боевики 20 раз обстреливали позиции украинских военных
10.09.2017 18:54

Штаб АТО: Боевики 20 раз обстреливали позиции украинских военных

Сегодня в районе проведения АТО боевики 20 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

C полуночи боевики пять раз из стрелкового оружия открывали огонь по нашим опорных пунктах в районе Авдеевской промзоны. А из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг 4 раза бил по украинским укреплениях в окрестностях Зайцево.

На приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. Оккупанты четыре раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также сегодня под вражеским огнем оказались наши позиции у Талаковка, Лебединского и Старогнатовка", - говорится в сообщении.

Также на Луганском направлении сепаратисты выпустили три мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковское.

Кроме этого, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали огонь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток.

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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