Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции

В воскресенье, 10 сентября, во Франции двое мужчин открыли стрельбу на железнодорожном вокзале в департаменте Уаза, из-за чего погибло двое детей, сообщает Newsone.
По данным источника, в результате стрельбы погибло четыре человека, из которых двое детей - 3-х и 5-ти лет. Еще двое погибших - мать детей и друг семьи.
Стоит отметить, что один из нападавших покончил с собой после совершения преступления. Второй преступник скрылся и его ищут правоохранители.
Кроме этого, сотрудники полиции оцепили место трагедии, над станцией кружит полицейский вертолет и периметру стоят вооруженные жандармы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек.