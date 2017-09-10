Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, во Франции двое мужчин открыли стрельбу на железнодорожном вокзале в департаменте Уаза, из-за чего погибло двое детей, сообщает Newsone .

По данным источника, в результате стрельбы погибло четыре человека, из которых двое детей - 3-х и 5-ти лет. Еще двое погибших - мать детей и друг семьи.

Стоит отметить, что один из нападавших покончил с собой после совершения преступления. Второй преступник скрылся и его ищут правоохранители.

Кроме этого, сотрудники полиции оцепили место трагедии, над станцией кружит полицейский вертолет и периметру стоят вооруженные жандармы.