В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, сотрудники сил безопасности совершили налет на одну из квартир в Гизе, в результате чего и возникла перестрелка.

Стоит отметить, что таким образом правоохранители задержали в ходе налета двух вооруженных лиц.

Кроме этого, правозащитные организации в Египте обвиняют силы безопасности в убийстве безоружных гражданских лиц во время задержаний.