В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

В воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, сотрудники сил безопасности совершили налет на одну из квартир в Гизе, в результате чего и возникла перестрелка.
Стоит отметить, что таким образом правоохранители задержали в ходе налета двух вооруженных лиц.
Кроме этого, правозащитные организации в Египте обвиняют силы безопасности в убийстве безоружных гражданских лиц во время задержаний.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Испании полиция предотвратила еще один теракт, связанный с барселонским. Во время проведения специальной операции, патрульные, контролирующие ситуацию в районе порта Камбрильса, довольно популярного среди приезжих, заметили фургон, в котором находились вооруженные террористы.