Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Египте произошла перестрелка: есть жертвы
10.09.2017 16:31

В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

В воскресенье, 10 сентября, в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силами безопасности и вооруженными лицами, в результате чего погибло девять человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, сотрудники сил безопасности совершили налет на одну из квартир в Гизе, в результате чего и возникла перестрелка.

Стоит отметить, что таким образом правоохранители задержали в ходе налета двух вооруженных лиц.

Кроме этого, правозащитные организации в Египте обвиняют силы безопасности в убийстве безоружных гражданских лиц во время задержаний.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Испании полиция предотвратила еще один теракт, связанный с барселонским. Во время проведения специальной операции, патрульные, контролирующие ситуацию в районе порта Камбрильса, довольно популярного среди приезжих, заметили фургон, в котором находились вооруженные террористы.

Теги материала: Египет, перестрелка, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции
Важное
Неизвестные расстреляли семью на вокзале во Франции
Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90
Важное
Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90
В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие
Важное
В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие
Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур
Важное
Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Важное
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
Важное
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика