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В столичной многоэтажке произошел пожар: погиб ребенок, есть пострадавшие
10.09.2017 15:58

В столичной многоэтажке произошел пожар: погиб ребенок, есть пострадавшие  Видеорепортаж

В воскресенье, 10 сентября, в Киеве в результате пожара в девятиэтажном доме, погиб пятилетний мальчик, а двое взрослых были госпитализированы с сильными ожогами. Об этом сообщает в пресс-службе ГСЧС.

Стоит отметить, что возгорание произошло в одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Симиренко, 24 в Святошинском районе города.

По прибытию на место пожарные провели разведку и установили, что в квартире находятся люди.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших: мужчину, которого госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также были эвакуированы женщина и двое детей. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик.

Стоит отметить, что на месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.

Теги материала: пожар, Киев, погиб, ребенок, ВИДЕО
Новости СМИ2
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