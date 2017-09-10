Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90

MIGnews.com.ua

По состоянию на воскресенье, 10 сентября, количество погибших от мощного землетрясения возросло до 90 человек, сообщает Newsone .

По словам представителя службы гражданской обороны Хесуса Гонзалеза, только южном штате Оахака насчитали 71 жертву.

Кроме этого, на востоке страны мощный ураган "Катя" привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.