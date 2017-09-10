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Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90
10.09.2017 14:29

Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 90

По состоянию на воскресенье, 10 сентября, количество погибших от мощного землетрясения возросло до 90 человек, сообщает Newsone.

По словам представителя службы гражданской обороны Хесуса Гонзалеза, только южном штате Оахака насчитали 71 жертву.

Кроме этого, на востоке страны мощный ураган "Катя" привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, что землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.

Теги материала: землетрясение, Мексика, жертвы
Новости СМИ2
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