Ураган "Ирма" добрался до штата Флорида: почти 200 тыс. домов обесточены

В воскресенье, 10 сентября, ураган "Ирма" добрался до американского штата Флорида и обесточил 190 тысяч домов, сообщает УНН.
Стоит отметить, что ураган "Ирма", который нанес значительные разрушения на Кубе, достиг побережья штата Флорида.
По данным источника, флоридская энергетическая компания Power and Light прогнозирует, что в результате урагана могут быть обесточены миллионы домов.
Кроме этого, сейчас скорость ветра в зоне урагана достигает 120 миль (193 километра) в час.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила 5,2 балла по шкале Рихтера, произошло на юго-восточном побережье острова Гуам, который является независимой частью Соединенных Штатов Америки.