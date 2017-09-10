Ураган "Ирма" добрался до штата Флорида: почти 200 тыс. домов обесточены

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, ураган "Ирма" добрался до американского штата Флорида и обесточил 190 тысяч домов, сообщает УНН .

Стоит отметить, что ураган "Ирма", который нанес значительные разрушения на Кубе, достиг побережья штата Флорида.

По данным источника, флоридская энергетическая компания Power and Light прогнозирует, что в результате урагана могут быть обесточены миллионы домов.

Кроме этого, сейчас скорость ветра в зоне урагана достигает 120 миль (193 километра) в час.