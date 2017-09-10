Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Мексике произошло мощное землетрясение
10.09.2017 08:57

В Мексике произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 10 сентября, у берегов Мексики в заливе Теуантепек произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера, сообщает УНН.

Стоит отметить, что эпицентр располагался в 80 км к северо-западу от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Сейчас данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, что землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.

Теги материала: Мексика, землетрясение, эпицентр
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур
Важное
Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
Важное
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
В результате землетрясения в Мексике погибли 15 человек
Важное
В результате землетрясения в Мексике погибли 15 человек
В сети появилось видео землетрясения в Мексике
Важное
В сети появилось видео землетрясения в Мексике  Видеорепортаж
Около Мексики зафиксировано мощное землетрясение
Важное
Около Мексики зафиксировано мощное землетрясение
На Гуаме произошло землетрясение магнитудой 5,2
Важное
На Гуаме произошло землетрясение магнитудой 5,2

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика