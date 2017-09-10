В Мексике произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 10 сентября, у берегов Мексики в заливе Теуантепек произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера, сообщает УНН.
Стоит отметить, что эпицентр располагался в 80 км к северо-западу от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.
Сейчас данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, что землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.