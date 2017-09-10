В Мексике произошло мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, у берегов Мексики в заливе Теуантепек произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера, сообщает УНН .

Стоит отметить, что эпицентр располагался в 80 км к северо-западу от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Сейчас данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.