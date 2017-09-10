Штаб АТО: В результате обстрелов боевиками погиб один украинский защитник

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один военный, а другой получил ранения. Об этом сообщает пресс-службу штаба АТО на своей странице Facebook.

Оккупанты продолжили обстрелы позиций сил АТО на приморском и донецком направлениях. Боевики шесть раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки. С этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березовой. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки.