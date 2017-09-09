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В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие
09.09.2017 20:50

В России самосвал придавил два автомобиля: есть погибшие

В субботу, 9 сентября, в России в Свердловской области самосвал придавил два УАЗа, из-за чего погибли восемь человек, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что на 24 км Полевского тракта у самосвала отвалилось колесо, в результате чего он упал набок и придавил два автомобиля, в которых находились люди.

По словам представительницы Главного управления МВД по Свердловской области Нины Пелевиной, из-за аварии погибли 8 человек, еще трое пострадали.

"В одном автомобиле было шесть человек, трое погибли, во втором – пять человек, все погибли" -рассказала Пелевина.

Кроме этого, на данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в России грузовик протаранил автобус с пассажирами. В результате происшествия погиб водитель грузовика, еще 13 человек пострадали, среди них есть люди с тяжелыми травмами.

Теги материала: Россия, ДТП, жертва, погибшие
Новости СМИ2
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