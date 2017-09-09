Возле посольства Болгарии обнаружили пакет с боеприпасами

В субботу, 9 сентября, возле посольства Болгарии гвардеец Владислав Кривобок нашел пакет с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
По данным источника, мужчина нашел пакет, который был наполнен патронами, во время своего патрулирования прилежащей местности.
Правоохранители, прибыв на место инцидента, обнаружили, что в пакете лежат боеприпасы в большом количестве (калибра 7.62 мм.).
Стоит отметить, что за опасную находку младшего сержанта Кривобока Владислава поощрили.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса, произошедшего в поселке Дмитровка Луганской области. При осмотре дома потерпевшего правоохранители нашли две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН - 2Н, заряд ГП - 25П, заряд реактивной гранаты РПГ-26.