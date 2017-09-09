Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Возле посольства Болгарии обнаружили пакет с боеприпасами
09.09.2017 20:00

Возле посольства Болгарии обнаружили пакет с боеприпасами

В субботу, 9 сентября, возле посольства Болгарии гвардеец Владислав Кривобок нашел пакет с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По данным источника, мужчина нашел пакет, который был наполнен патронами, во время своего патрулирования прилежащей местности.

Правоохранители, прибыв на место инцидента, обнаружили, что в пакете лежат боеприпасы в большом количестве (калибра 7.62 мм.).

Стоит отметить, что за опасную находку младшего сержанта Кривобока Владислава поощрили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса, произошедшего в поселке Дмитровка Луганской области. При осмотре дома потерпевшего правоохранители нашли две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН - 2Н, заряд ГП - 25П, заряд реактивной гранаты РПГ-26.

Теги материала: боеприпасы, Болгария, посольства, находка, пакет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Луганской области мужчина лишился рук в результате взрыва
Важное
В Луганской области мужчина лишился рук в результате взрыва  Фоторепортаж
В МИД России официально назвали причину смерти своего посла в Судане
Важное
В МИД России официально назвали причину смерти своего посла в Судане
СБУ нашла в Киевской области тайник с боеприпасами
Важное
СБУ нашла в Киевской области тайник с боеприпасами
Во Франции на горе Монблан нашли тело украинского альпиниста
Важное
Во Франции на горе Монблан нашли тело украинского альпиниста
Разведка: В Донецке взорвался грузовой автомобиль боевиков с боеприпасами
Важное
Разведка: В Донецке взорвался грузовой автомобиль боевиков с боеприпасами
В Донецкой области мужчина нашел арсенал оружия на огороде
Важное
В Донецкой области мужчина нашел арсенал оружия на огороде  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика