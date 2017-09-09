Возле посольства Болгарии обнаружили пакет с боеприпасами

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, возле посольства Болгарии гвардеец Владислав Кривобок нашел пакет с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По данным источника, мужчина нашел пакет, который был наполнен патронами, во время своего патрулирования прилежащей местности.

Правоохранители, прибыв на место инцидента, обнаружили, что в пакете лежат боеприпасы в большом количестве (калибра 7.62 мм.).

Стоит отметить, что за опасную находку младшего сержанта Кривобока Владислава поощрили.