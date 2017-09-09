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Пожар произошел в одном из небоскребов Москвы
09.09.2017 19:07

Пожар произошел в одном из небоскребов Москвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 9 сентября, сильный пожар произошел в одном из небоскребов международного делового центра "Москва-Сити", сообщает Newsone.

Стоит отметить, что спасатели уже прибыли на место происшествия, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.

Официальной версии причины пожара еще нет.

По одним данным, на строительной площадке метров начал гореть пенопласт и строительный мусор.По другим, причиной пожара могло стать и возгорание двух газовых баллонов.

Кроме этого, информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.

Теги материала: небоскреб, Москва, пожар, ФОТО, ВИДЕО
Новости СМИ2
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