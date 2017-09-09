Пожар произошел в одном из небоскребов Москвы

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, сильный пожар произошел в одном из небоскребов международного делового центра "Москва-Сити", сообщает Newsone .

Стоит отметить, что спасатели уже прибыли на место происшествия, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.

Официальной версии причины пожара еще нет.

По одним данным, на строительной площадке метров начал гореть пенопласт и строительный мусор.По другим, причиной пожара могло стать и возгорание двух газовых баллонов.

Кроме этого, информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.