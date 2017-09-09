Штаб АТО: Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении, вблизи поселка Водяное оккупанты шесть раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А также дважды сепаратисты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениям на подступах к Талаковке и Старогнатовке.

На донецком направлении боевики ​​несколько раз обстрелял силы АТО в Авдеевской промзоне и у Зайцевого.