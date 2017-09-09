Штаб АТО: Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ

В субботу, 9 сентября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На приморском направлении, вблизи поселка Водяное оккупанты шесть раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А также дважды сепаратисты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениям на подступах к Талаковке и Старогнатовке.
На донецком направлении боевики несколько раз обстрелял силы АТО в Авдеевской промзоне и у Зайцевого.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований использовали тяжелое вооружение на мариупольском направлении, из-за чего украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь.