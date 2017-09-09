В Киеве автомобиль насмерть сбил велосипедиста

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, в Киеве на Столичном шоссе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, сообщает УНН .

"По данным источника, автомобилем Mersedes Sprinter сбит мужчина-велосипедист".

Стоит отметить, что карета скорой помощи прибыла достаточно быстро и длительное время медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Велосипедист получил тяжелые травмы не совместимые с жизнью.

Кроме этого, на месте работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция, скорая помощь.