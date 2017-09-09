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В Киеве автомобиль насмерть сбил велосипедиста
09.09.2017 15:54

В Киеве автомобиль насмерть сбил велосипедиста  Фоторепортаж

В субботу, 9 сентября, в Киеве на Столичном шоссе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, сообщает УНН.

"По данным источника, автомобилем Mersedes Sprinter сбит мужчина-велосипедист".

Стоит отметить, что карета скорой помощи прибыла достаточно быстро и длительное время медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Велосипедист получил тяжелые травмы не совместимые с жизнью.

Кроме этого, на месте работает следственно-оперативная группа, патрульная полиция, скорая помощь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Италии знаменитого велогонщика сбил микроавтобус. По данным источника, Скарпони выехал на тренировку в своем родном городе Филоттрано и на перекрестке произошло смертельное столкновение. На место пришествия оперативно прибыли медики, но известного спортсмена спасти не удалось.

Теги материала: велосипед, ДТП, Киев, ФОТО
Новости СМИ2
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