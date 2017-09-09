В России поезд врезался в грузовик: около 20 пострадавших

В субботу, 9 сентября, возле города Нижневартовск в РФ пассажирский поезд въехал на переезде в грузовик , в результате чего пострадали 17 человек, трое из которых - дети, сообщает Интерфакс-Россия, ссылаясь на информацию, предоставленную МЧС.
Сообщается, что переезд, на котором произошла авария, был нерегулируемым.
"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск - Адлер", - говорится в сообщении.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия, к счастью, никто не погиб. Травмы получили 17 человек, 14 из которых были госпитализированы. Отмечается, что водитель грузовика был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 7 сентября, в России сошли с рельсов и перевернулись десять вагонов с военной техникой. Для координации работ по ликвидации последствий аварии в компании создали оперативный штаб.