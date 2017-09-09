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В России поезд врезался в грузовик: около 20 пострадавших
09.09.2017 14:06

В России поезд врезался в грузовик: около 20 пострадавших

В субботу, 9 сентября, возле города Нижневартовск в РФ пассажирский поезд въехал на переезде в грузовик , в результате чего пострадали 17 человек, трое из которых - дети, сообщает Интерфакс-Россия, ссылаясь на информацию, предоставленную МЧС.

Сообщается, что переезд, на котором произошла авария, был нерегулируемым.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск - Адлер",  - говорится в сообщении.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, к счастью, никто не погиб.  Травмы получили 17 человек, 14 из которых были госпитализированы. Отмечается, что водитель грузовика был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 7 сентября, в России сошли с рельсов и перевернулись десять вагонов с военной техникой. Для координации работ по ликвидации последствий аварии в компании создали оперативный штаб. 

Теги материала: поезд, авария, железная дорога, грузовик, ранение
Новости СМИ2
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