В России поезд врезался в грузовик: около 20 пострадавших

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, возле города Нижневартовск в РФ пассажирский поезд въехал на переезде в грузовик , в результате чего пострадали 17 человек, трое из которых - дети, сообщает Интерфакс-Россия , ссылаясь на информацию, предоставленную МЧС.

Сообщается, что переезд, на котором произошла авария, был нерегулируемым.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск - Адлер", - говорится в сообщении.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, к счастью, никто не погиб. Травмы получили 17 человек, 14 из которых были госпитализированы. Отмечается, что водитель грузовика был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.