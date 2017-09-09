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В Одессе столкнулись две иномарки: двое пострадавших
09.09.2017 12:56

В Одессе столкнулись две иномарки: двое пострадавших  Фоторепортаж

В субботу, 9 сентября, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали два человека. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП случилось на проспекте Маршала Жукова. Столкнулись автомобили марки KIA и Dacia, вследствие чего последний перевернулся, а водитель машины KIA скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Отмечается, что в результате аварии были травмированы два человека, которые ехали в автомобиле марки Dacia. Они были госпитализированы для диагностики.

В текущий момент второй участник аварии не обнаружен, полиция принимает меры для установления личности водителя, который скрылся с места инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Инцидент произошел, когда фуры направлялись друг за другом по направлению из Киева.  

Теги материала: авария, ДТП, Одесса, столкновение, трасса
Новости СМИ2
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