В Одессе столкнулись две иномарки: двое пострадавших

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали два человека. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что ДТП случилось на проспекте Маршала Жукова. Столкнулись автомобили марки KIA и Dacia, вследствие чего последний перевернулся, а водитель машины KIA скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Отмечается, что в результате аварии были травмированы два человека, которые ехали в автомобиле марки Dacia. Они были госпитализированы для диагностики.

В текущий момент второй участник аварии не обнаружен, полиция принимает меры для установления личности водителя, который скрылся с места инцидента.