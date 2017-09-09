В Харьковской области неизвестные обворовали храм

MIGnews.com.ua

В городе Первомайском Харьковской области злоумышленники совершили ограбление в храме Казанской Божьей Матери. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"7 сентября в полицию поступило сообщение от 21-летнего жителя города Первомайский, сына настоятеля храма Казанской Божьей Матери. Он рассказал, что ночью неизвестные похитили из помещения золотые и серебряные изделия", - рассказала пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского отделения Александра Алексеева.

Охранник церкви предположил, что преступники могли проникнуть в храм во время проведения вечерней службы, подняться на второй этаж и дождаться закрытия, ведь утром он заметил, что из открытого окна над входом в храм свисает канат.

По словам Алексеевой, из места ограбления были изъяты отпечатки пальцев и вещественные доказательства, а данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного Кодекса Украины.

"Общий вес и сумма похищенного устанавливается. Это может быть наибольшая кража из храма за последние годы", - отметили в полиции.