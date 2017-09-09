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Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур
09.09.2017 09:56

Мощное землетрясение в Мексике: возросло количество жертв, объявлен траур

Мощное землетрясение, которое всколыхнуло Мексику,  унесло жизни, по меньшей мере, 58 человек, передает Reuters.

Сообщается, что магнитуда земных толчков приблизилась к показателю 8,1 балла, который является одним из самых высоких на планете за последние сто лет. Вследствие землетрясения были разрушены многочисленные здания, а также эвакуированы жители.

Кроме того, по информации, предоставленной телеканалом TeleSUR, президентом страны Энрике Пенья Ньето был объявлен траур сроком на три дня в связи с увеличением количества жертв землетрясения.

Президент подчеркнул, что наиболее от стихии пострадал штат Оахака, в котором пострадали 45 человек, еще 12 человек погибли в штате Чьяпас.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров.

Позже стало известно, что в результате землетрясения погибло 32 человека, 17 из которых были жителями города  Хучитан-де-Сарагоса.

Теги материала: землетрясение, смерть, Мексика, жертвы, Президент
Новости СМИ2
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