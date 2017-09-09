Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Взрыв в центре Киева: в СБУ рассказали, что погибший преследовался спецслужбами Путина
09.09.2017 08:56

Взрыв в центре Киева: в СБУ рассказали, что погибший преследовался спецслужбами Путина  Фоторепортаж

Мужчина, который скончался вследствие взрыва автомобиля на Бессарабской площади в центре столицы Украины Али Тимаев (Тимур Махаури), родился 4 апреля 1978 года в селе Гучум-Кале Итум-Калинского района Чеченской республики. О личности погибшего рассказала Служба безопасности Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что мужчина всеми возможными средствами боролся с режимом Владимира Путина, а также был личным врагом Рамзана Кадырова, из-за чего на постоянной основе его преследовали спецслужбы России и Чеченской Республики.

Кроме того, отмечается, что на протяжении 1999-2000 годов Али Тимаев участвовал в боевых действиях в Республике Дагестан, сражаясь против войск РФ, во время чего был ранен. В 2008 году участвовал в грузино-российской войне, выступая на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - поделились в Службе безопасности Украины.

В СБУ также добавили, что жертва взрыва активно дружил с участниками антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, один человек погиб и один пострадал в результате взрыва, произошедшего на Бессарабской площади в пятницу вечером, 8 сентября. 

Позже стало известно, что погибшим в результате взрыва в центре Киева оказался член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури. 

Кроме того, момент взрыва автомобиля Toyota Camry был запечатлен на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал на встречной полосе по улице Скоропадского  в центре Киева. Данную видеозапись опубликовал владелец автомобиля с регистратором на своем YouTube-канале. 

Теги материала: смерть, Армия Путина, Владимир Путин, Киев, Взрыв, Чечня, Чеченская республика
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В сети появилось видео с моментом взрыва автомобиля в центре Киева
Важное
В сети появилось видео с моментом взрыва автомобиля в центре Киева
В сети появилось видео последствий взрыва в центре Киева
Важное
В сети появилось видео последствий взрыва в центре Киева  Видеорепортаж
В МВД сообщили подробности взрыва в центре Киева
Важное
В МВД сообщили подробности взрыва в центре Киева
Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева
Важное
Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Важное
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
В центре Киева прогремел взрыв
Важное
В центре Киева прогремел взрыв

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика