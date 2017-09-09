Взрыв в центре Киева: в СБУ рассказали, что погибший преследовался спецслужбами Путина

MIGnews.com.ua

Мужчина, который скончался вследствие взрыва автомобиля на Бессарабской площади в центре столицы Украины Али Тимаев (Тимур Махаури), родился 4 апреля 1978 года в селе Гучум-Кале Итум-Калинского района Чеченской республики. О личности погибшего рассказала Служба безопасности Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что мужчина всеми возможными средствами боролся с режимом Владимира Путина, а также был личным врагом Рамзана Кадырова, из-за чего на постоянной основе его преследовали спецслужбы России и Чеченской Республики.

Кроме того, отмечается, что на протяжении 1999-2000 годов Али Тимаев участвовал в боевых действиях в Республике Дагестан, сражаясь против войск РФ, во время чего был ранен. В 2008 году участвовал в грузино-российской войне, выступая на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - поделились в Службе безопасности Украины.

В СБУ также добавили, что жертва взрыва активно дружил с участниками антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, один человек погиб и один пострадал в результате взрыва, произошедшего на Бессарабской площади в пятницу вечером, 8 сентября.

Позже стало известно, что погибшим в результате взрыва в центре Киева оказался член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури.