Взрыв в центре Киева: в СБУ рассказали, что погибший преследовался спецслужбами Путина

Мужчина, который скончался вследствие взрыва автомобиля на Бессарабской площади в центре столицы Украины Али Тимаев (Тимур Махаури), родился 4 апреля 1978 года в селе Гучум-Кале Итум-Калинского района Чеченской республики. О личности погибшего рассказала Служба безопасности Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что мужчина всеми возможными средствами боролся с режимом Владимира Путина, а также был личным врагом Рамзана Кадырова, из-за чего на постоянной основе его преследовали спецслужбы России и Чеченской Республики.
Кроме того, отмечается, что на протяжении 1999-2000 годов Али Тимаев участвовал в боевых действиях в Республике Дагестан, сражаясь против войск РФ, во время чего был ранен. В 2008 году участвовал в грузино-российской войне, выступая на стороне Грузии.
"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - поделились в Службе безопасности Украины.
В СБУ также добавили, что жертва взрыва активно дружил с участниками антитеррористической операции на Донбассе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, один человек погиб и один пострадал в результате взрыва, произошедшего на Бессарабской площади в пятницу вечером, 8 сентября.
Позже стало известно, что погибшим в результате взрыва в центре Киева оказался член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури.
Кроме того, момент взрыва автомобиля Toyota Camry был запечатлен на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал на встречной полосе по улице Скоропадского в центре Киева. Данную видеозапись опубликовал владелец автомобиля с регистратором на своем YouTube-канале.