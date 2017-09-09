Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Во время обстрела боевиками Семигорья был ранен украинский военный
09.09.2017 08:32

Штаб АТО: Во время обстрела боевиками Семигорья был ранен украинский военный  Видеорепортаж

За прошедшие сутки, 8 сентября, боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции. В результате прицельных обстрелов были ранены пятеро украинских военных. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что после 18.00 незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять прицельные обстрелы позиций ВС Украины. Наибольшее их количество было зафиксировано на приморском и донецком направлениях. Кроме того боевики одиночно применяли для обстрела минометы.

"На донецком направлении боевики дважды открывали огонь по украинским позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел было выпущено более 20 мин различных калибров. Также НВФ били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. Около 18.00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью получил ранения военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

При этом на приморском направлении враг применял для обстрела минометы калибра 82-мм около Марьинки и гранатометы для обстрела позиций украинских военных около Старогнатовки. Опорные пункты Вооруженных Сил Украины в окрестностях Лебединского и Талаковки были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Близ 22.00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один боец ВСУ получил ранения.

В это же время на луганском направлении факты применения боевиками гранатометов были дважды зафиксированы у Крымского и один раз - около Станицы Луганской.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований использовали тяжелое вооружение на мариупольском направлении, из-за чего украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь.

Теги материала: АТО, обстрел, обстрел боевики, ранение, боевики, Авдеевка, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева
Важное
Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева
Штаб АТО: Боевики применили гранатометы в районе Павлополя и Широкино
Важное
Штаб АТО: Боевики применили гранатометы в районе Павлополя и Широкино
В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду
Важное
В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду
Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
Важное
Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
В Киеве драка между экс-бойцом АТО и сторонником "ДНР/ЛНР" закончилась поножовщиной
Важное
В Киеве драка между экс-бойцом АТО и сторонником "ДНР/ЛНР" закончилась поножовщиной
Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика