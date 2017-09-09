Штаб АТО: Во время обстрела боевиками Семигорья был ранен украинский военный

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За прошедшие сутки, 8 сентября, боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции. В результате прицельных обстрелов были ранены пятеро украинских военных. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что после 18.00 незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять прицельные обстрелы позиций ВС Украины. Наибольшее их количество было зафиксировано на приморском и донецком направлениях. Кроме того боевики одиночно применяли для обстрела минометы.

"На донецком направлении боевики дважды открывали огонь по украинским позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел было выпущено более 20 мин различных калибров. Также НВФ били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. Около 18.00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью получил ранения военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

При этом на приморском направлении враг применял для обстрела минометы калибра 82-мм около Марьинки и гранатометы для обстрела позиций украинских военных около Старогнатовки. Опорные пункты Вооруженных Сил Украины в окрестностях Лебединского и Талаковки были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Близ 22.00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один боец ВСУ получил ранения.

В это же время на луганском направлении факты применения боевиками гранатометов были дважды зафиксированы у Крымского и один раз - около Станицы Луганской.