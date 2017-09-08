В сети появилось видео с моментом взрыва автомобиля в центре Киева

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, момент взрыва автомобиля Toyota Camry был запечатлен на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал на встречной полосе по улице Скоропадского в центре Киева. Данную видеозапись опубликовал владелец автомобиля с регистратором на своем YouTube-канале.

Так, на записи запечатлен взрыв, осколки машины разлетелись и упали на стоящие рядом автомобили.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.