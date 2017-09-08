В сети появилось видео с моментом взрыва автомобиля в центре Киева

В пятницу, 8 сентября, момент взрыва автомобиля Toyota Camry был запечатлен на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал на встречной полосе по улице Скоропадского в центре Киева. Данную видеозапись опубликовал владелец автомобиля с регистратором на своем YouTube-канале.
Так, на записи запечатлен взрыв, осколки машины разлетелись и упали на стоящие рядом автомобили.
Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Киева прогремел взрыв. Инцидент произошел между улицами Бассейная и Большая Васильковская. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина.
Напомним, в сети появилось видео последствий взрыва.