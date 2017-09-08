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В пятницу, 8 сентября, в сети появилось видео последствий взрыва в центре Киева в районе Бессарабской площади, в результате которого погиб чеченский доброволец Тимур Махаури и пострадали женщина и ребенок, сообщает РБК-Украина.

По словам спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший является известной личностью в криминальных кругах.

В настоящее время на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.

По факту открыто уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.