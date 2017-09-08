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В МВД сообщили подробности взрыва в центре Киева
08.09.2017 19:44

В МВД сообщили подробности взрыва в центре Киева

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в результате взрыва в центре Киева погиб член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури.

"Сработало взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Погиб гражданин Грузии. Его личность установлена… она достаточно известная в криминальных кругах - это Тимур Махауири, гражданин Грузии. Он имел связи с разными чеченскими кругами. Ранее в этом году его привлекали к уголовной ответственности, однако он получил условный срок, поскольку сотрудничал со следствием", - рассказал Шевченко.

Он также подтвердил, то на момент взрыва в машине находились женщина и ребенок.

"Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. У нее тяжелые ранения ноги, большая кровопотеря. За ее жизнь борются медики", - отметил представитель МВД.

Кроме того было сказано, что взрыв был достаточно мощным.

"Это покушение на человека, а не случайное преступление. Могу сказать одно - хотели убить именно этого человека", - подчеркнул Шевченко.

Вместе с тем он отметил, что по факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Киева прогремел взрыв. Инцидент произошел между улицами Бассейная и Большая Васильковская.

Теги материала: МВД, Киев, взрыв, погибший, уголовное производство
Новости СМИ2
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