Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева

Погибшим в результате взрыва в центре Киева оказался член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури, сообщает 112 Украина.
По данным издания, имя погибшего сообщили его друзья, которые прибыли на место происшествия.
Стоит отметить, что Махаури воевал в зоне проведения антитеррористической операции.
Напомним, в пятницу вечером, 8 сентярбя, около 18:10 взорвался автомобиль Toyota Camry. В момент взрыва в машине находились три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Киева прогремел взрыв. Инцидент произошел между улицами Бассейная и Большая Васильковская. В результате взрыва погибли два человека. Находившегося в машине ребенка увезли в больницу. О его состоянии ничего не известно.