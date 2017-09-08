Стало известно имя мужчины, погибшего в результате взрыва в центре Киева

MIGnews.com.ua

Погибшим в результате взрыва в центре Киева оказался член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева Тимур Махаури, сообщает 112 Украина .

По данным издания, имя погибшего сообщили его друзья, которые прибыли на место происшествия.

Стоит отметить, что Махаури воевал в зоне проведения антитеррористической операции.

Напомним, в пятницу вечером, 8 сентярбя, около 18:10 взорвался автомобиль Toyota Camry. В момент взрыва в машине находились три человека - мужчина, женщина и ребенок.