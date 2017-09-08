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Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017 19:11

Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва, произошедшего на Бессарабской площади в пятницу вечером, 8 сентября. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала NewsOne.

"Могу подтвердить гибель одного человека. Еще одна женщина - пострадала. С ребенком, насколько мне известно, все в порядке", - отметил Шкиряк.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия, будет изучено видео с камер наблюдения", - отметил советник главы МВД и добавил, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Вместе с тем корреспондент телеканала NewsOne рассказала, что пять минут назад женщина погибла. Ребенка увезли в больницу. О его состоянии ничего не известно.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Киева прогремел взрыв. Инцидент произошел между улицами Бассейная и Большая Васильковская.

Теги материала: Киев, взрыв, жертвы, ребенок, Зорян Шкиряк
Новости СМИ2
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