Штаб АТО: Боевики применили гранатометы в районе Павлополя и Широкино

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований четыре раза обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Fаcebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на приморском и донецком направлениях.

"Боевики четыре раза обстреливали позиции сил АТО из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в окрестностях Авдеевки, дважды были зафиксированы выстрелы вблизи Зайцево. Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты у шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

На приморском направлении стреляли из гранатометов в районе Павлополя и Широкино.

"Двое наших защитников получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки. Также у Марьинки еще один наш военный был ранен вражеским снайпером", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на луганском направлении били из гранатометов возле Крымского.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции сил АТО, - отметили в штабе. - Несмотря на провокации боевиков ВСУ не только защищают линию разграничения, но и активно участвуют в восстановлении инфраструктуры Донбасса".