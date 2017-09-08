В музее "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге произошел пожар: пострадали четыре кота

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, в музее "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге произошло задымление в одном из помещений Зимнего дворца, сообщает Интерфакс .

Стоит отметить, что на месте работали 18 пожарных расчетов.

Кроме этого, пострадавших среди работников музея и посетителей нет, но пострадали четыре кота, которые числятся музейными мышеловами.

По данным источника, кошки получили дымовую интоксикацию и были госпитализированы.

Напомним, музейные коты Эрмитажа ведут свою историю с ХVIII века, когда императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", приказав "сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей".