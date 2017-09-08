В центре Киева прогремел взрыв

MIGnews.com.ua

В центре Киева прогремел взрыв, сообщает 112 Украина .

По полученным данным, взрыв произошел между улицами Бассейная и Большой Васильковской.

Очень сильно пострадал автомобиль. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина. Очевидцы взрыва успели вытащить ее из машины, она находилась на пассажирском сидении. У нее сильно обгорела кожа, однако она жива, ей предоставляют экстренную помощь, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также в результате взрыва пострадал соседний автомобиль. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По некоторым данным. в машине на момент взрыва было несколько человек, в том числе ребенок.