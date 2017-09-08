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В центре Киева прогремел взрыв
08.09.2017 18:28

В центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева прогремел взрыв, сообщает 112 Украина.

По полученным данным, взрыв произошел между улицами Бассейная и Большой Васильковской.

Очень сильно пострадал автомобиль. В момент взрыва в автомобиле находилась женщина. Очевидцы взрыва успели вытащить ее из машины, она находилась на пассажирском сидении. У нее сильно обгорела кожа, однако она жива, ей предоставляют экстренную помощь, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также в результате взрыва пострадал соседний автомобиль.  В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

По некоторым данным. в машине на момент взрыва было несколько человек, в том числе ребенок.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка. В результате перестрелки ранения получили два человека. 

Теги материала: Киев, взрыв, автомобиль, пострадавшие
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