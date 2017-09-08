Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло 32 человека, сообщает УНН .

По словам губернатора штата Оахака Алехандро Мурата, 23 человека погибли в штате Оахака, 17 из которых были жителями города Хучитан-де-Сарагоса.

Кроме этого, представитель службы экстренной помощи также сообщил о еще семи погибших в штате Чьяпас.

По данным источника, землетрясение, магнитудой в 5,2 бала по шкале Рихтера произошел вблизи мексиканского города Паредон, через несколько часов после первого землетрясения.