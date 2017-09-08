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Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
08.09.2017 17:39

Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло 32 человека, сообщает УНН.

По словам губернатора штата Оахака Алехандро Мурата, 23 человека погибли в штате Оахака,  17 из которых были жителями города  Хучитан-де-Сарагоса.

Кроме этого, представитель службы экстренной помощи также сообщил о еще семи погибших в штате Чьяпас.

По данным источника, землетрясение, магнитудой в 5,2 бала по шкале Рихтера произошел вблизи мексиканского города Паредон, через несколько часов после первого землетрясения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети уже появилось видео землетрясения в Мексике - его обнародовал телеканал CNN в своем Twitter-аккаунте.

Теги материала: землетрясение, Мексика, жертвы
Новости СМИ2
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