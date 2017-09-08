Стали известны подробности перестрелки в Киеве

MIGnews.com.ua

В результате перестрелки в Киеве ранения получили два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, они обнаружили на улице Белорусской автомобиль Opel с поврежденными окнами, в салоне которого был автомат.

Через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на вызов прибыли следственно-оперативная группа, патрульные, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска.

По неподтвержденной информации, неизвестные обстреляли джип с иностранной регистрацией.