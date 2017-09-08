В Подмосковье обрушилась стена кинотеатра: есть пострадавшие

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В среду, 8 сентября, в Подмосковье обрушилась стена кинотеатра, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, что кирпичная кладка упала на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы.

Стоит отметить, что среди пострадавших двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести. Остальные обратились за психологической помощью.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж здания.