В Подмосковье обрушилась стена кинотеатра: есть пострадавшие

В среду, 8 сентября, в Подмосковье обрушилась стена кинотеатра, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, что кирпичная кладка упала на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы.
Стоит отметить, что среди пострадавших двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести. Остальные обратились за психологической помощью.
По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж здания.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Новый Буг Николаевской области произошло частичное обрушение наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами местной школы. По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия было собрано внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций