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В Подмосковье обрушилась стена кинотеатра: есть пострадавшие
08.09.2017 16:59

В Подмосковье обрушилась стена кинотеатра: есть пострадавшие  Фоторепортаж

В среду, 8 сентября, в Подмосковье обрушилась стена кинотеатра, в результате чего пострадали 10 человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, что кирпичная кладка упала на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы.

Стоит отметить, что среди пострадавших двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести. Остальные обратились за психологической помощью.

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж здания.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Новый Буг Николаевской области произошло частичное обрушение наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами местной школы. По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия было собрано внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Теги материала: ФОТО, обрушение, кинотеатр, пострадавшие, Подмосковье
Новости СМИ2
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