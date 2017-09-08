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В Киеве произошла погоня с перестрелкой
08.09.2017 15:35

В Киеве произошла погоня с перестрелкой

В Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на очевидцев.

"На перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что один из автомобилей вскоре был обнаружен возле места происшествия. Находившиеся в машине люди скрылись.

Как сообщал MIGnews.com.ua, конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной в одном из заведений Киева. Инцидент произошел на улице Мечникова около 04:30. В результате пострадал полицейский - военный ранил его в ногу.

Теги материала: Киев, погоня, перестрелка
Новости СМИ2
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