В Киеве произошла погоня с перестрелкой

В Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на очевидцев.
"На перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что один из автомобилей вскоре был обнаружен возле места происшествия. Находившиеся в машине люди скрылись.
Как сообщал MIGnews.com.ua, конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной в одном из заведений Киева. Инцидент произошел на улице Мечникова около 04:30. В результате пострадал полицейский - военный ранил его в ногу.