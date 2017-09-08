В Киеве произошла погоня с перестрелкой

MIGnews.com.ua

В Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на очевидцев.

"На перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что один из автомобилей вскоре был обнаружен возле места происшествия. Находившиеся в машине люди скрылись.