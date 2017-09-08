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В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду
08.09.2017 14:51

В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду

В Лисичанске и Северодонецке отключили воду и свет, пишет ЛИГА.net.

По полученным данным, отключение произошло около 10:00.

"Никаких предупреждений не было об отключениях. Работа нескольких предприятий остановлена", - рассказала местная жительница.

Также сообщается о частичных отключениях в Новоайдаре.

Стоит отметить, что в Луганской областной военно-гражданской администрации пообещали выяснить, что стало причиной отключений.

"Ремонтники выехали, выясняют причину", - заявили в пресс-службе Луганской ОВГА.

В то же время источники отмечают, что была остановлена работа ТЭС в городе Счастье. А сразу после отключения света были слышны обстрелы на Бахмутском направлении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований использовали тяжелое вооружение на мариупольском направлении, из-за чего украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь.

Теги материала: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк, свет, вода, отключение
Новости СМИ2
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