В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду

MIGnews.com.ua

В Лисичанске и Северодонецке отключили воду и свет, пишет ЛИГА.net .

По полученным данным, отключение произошло около 10:00.

"Никаких предупреждений не было об отключениях. Работа нескольких предприятий остановлена", - рассказала местная жительница.

Также сообщается о частичных отключениях в Новоайдаре.

Стоит отметить, что в Луганской областной военно-гражданской администрации пообещали выяснить, что стало причиной отключений.

"Ремонтники выехали, выясняют причину", - заявили в пресс-службе Луганской ОВГА.

В то же время источники отмечают, что была остановлена работа ТЭС в городе Счастье. А сразу после отключения света были слышны обстрелы на Бахмутском направлении.