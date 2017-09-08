В Северодонецке и Лисичанске отключили свет и воду

В Лисичанске и Северодонецке отключили воду и свет, пишет ЛИГА.net.
По полученным данным, отключение произошло около 10:00.
"Никаких предупреждений не было об отключениях. Работа нескольких предприятий остановлена", - рассказала местная жительница.
Также сообщается о частичных отключениях в Новоайдаре.
Стоит отметить, что в Луганской областной военно-гражданской администрации пообещали выяснить, что стало причиной отключений.
"Ремонтники выехали, выясняют причину", - заявили в пресс-службе Луганской ОВГА.
В то же время источники отмечают, что была остановлена работа ТЭС в городе Счастье. А сразу после отключения света были слышны обстрелы на Бахмутском направлении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований использовали тяжелое вооружение на мариупольском направлении, из-за чего украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь.