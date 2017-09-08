В результате землетрясения в Мексике погибли 15 человек

MIGnews.com.ua

Число погибших в результате землетрясения, магнитуда которого составила 8,1 баллов по шкале Рихтера, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse на своей странице в Twitter.

"Количество погибших в связи с мощным землетрясением в Мексике увеличилось до 15", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что очаг находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мексике возросло количество жертв восьмибалльного землетрясения .