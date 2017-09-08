Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В результате землетрясения в Мексике погибли 15 человек
08.09.2017 14:40

В результате землетрясения в Мексике погибли 15 человек

Число погибших в результате землетрясения, магнитуда которого составила 8,1 баллов по шкале Рихтера, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse на своей странице в Twitter.

"Количество погибших в связи с мощным землетрясением в Мексике увеличилось до 15", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что очаг находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мексике возросло количество жертв восьмибалльного землетрясения.

Также напомним, что землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.

Теги материала: Мексика, землетрясение, смерть, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Важное
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
Важное
Землетрясение в Мексике: количество жертв возросло до 32
Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
Важное
Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы
Важное
В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы  Видеорепортаж
Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза
Важное
Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза
В сети появилось видео землетрясения в Мексике
Важное
В сети появилось видео землетрясения в Мексике  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика