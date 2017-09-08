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Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
08.09.2017 14:16

Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов

Представители незаконных вооруженных формирований использовали тяжелое вооружение на мариупольском направлении, из-за чего украинским военнослужащим пришлось открывать ответный огонь. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На мариупольском направлении за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Марьинке, где оккупанты вели огонь более двух часов, при этом применяли миномет и гранатометы. В Старогнатовке российско-оккупационные войска применяли вооружение БМП", - сказал он.

Именно во время этого обстрела военные Вооруженных сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь.

Также российско-оккупационные войска обстреляли опорные пункты украинских военных из легкого вооружения на участке от Павлополя до Широкино.

На донецком направлении боевые действия велись в районе Горловки и Авдеевки.

"В течение ночи оккупанты провели два обстрелы в Зайцево, во время которых применяли стрелковое оружие и гранатометы. Утром боевые действия возобновились и продолжались с перерывами до конца суток. Кроме Зайцево, противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных в Новгородском и Авдеевке, а также по позиции шахта Бутовка", - уточнил Лысенко.

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО добавил, что в течение прошедших суток один украинский военный погиб в результате боевых действий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 7 сентября.

Теги материала: Минобороны, АТО, Андрей Лысенко, Донбасс, ВСУ, смерть, обстрел, Марьинка
Новости СМИ2
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