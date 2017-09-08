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В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы
08.09.2017 13:54

В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы  Видеорепортаж

Бетономешалка и два седельных тягача стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольской окружной в Киеве. Об этом сообщается на странице сообщества Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел, когда фуры направлялись друг за другом по направлению из Киева. Водитель бетономешалки не сумел справиться с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу, где в тот самый момент двигались два других грузовика.

Водитель первого тягача попытался уйти от столкновения, но не смог избежать удара, из-за чего автомобиль отбросило на обочину.

После этого кабина бетономешалки столкнулась со вторым грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель бетономешалки погиб на месте инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Харьковский Червонозаводской районный суд принял решение арестовать сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

Теги материала: Киев, ДТП, грузовик, смерть, видео
Новости СМИ2
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