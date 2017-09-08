В Херсоне 16 человек отравились шашлыком из супермаркета

В Херсоне 16 человек попали в больницу после потребления шашлыка из супермаркета, пишет УНИАН.
По данным издания, все пострадавшие ели шашлык в лаваше, который покупали в кулинарии местного супермаркета.
Стоит отметить, что владельцы магазина, в котором люди покупали изделие, отказывались пускать сотрудников Госпродпотребслужбы, чтобы те провели проверку. Анализы удалось взять только после судебного предписания.
По словам одной из пострадавших, они купила еду себе и ребенку.
"Мы с ребенком купили один на двоих (лаваш с шашлыком, - ред.). Пошли домой, поели, вот, и так получилось, что это была основная наша еда", - рассказала женщина.
Уже в больнице пострадавшая познакомились с другими людьми, которые также ели шашлык из этой же кулинарии.
По полученным данным, за четыре дня к медикам обратились 16 людей с одинаковыми симптомами.
По данным Госпродпотребслужбы, мясо разделывают в складском помещении, где нет воды, то есть даже невозможно помыть руки.
Из-за нарушения норм и недопуск специалистов для обследования сотрудники полиции открыли уголовное производство. Однако юрист владельцев кулинарии заявил, что намерен обжаловать и решение суда об обыске и саму проверку, а пострадавшие еще должны доказать, что отравились именно здесь.
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