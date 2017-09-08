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В Херсоне 16 человек отравились шашлыком из супермаркета
08.09.2017 13:48

В Херсоне 16 человек отравились шашлыком из супермаркета

В Херсоне 16 человек попали в больницу после потребления шашлыка из супермаркета, пишет УНИАН.

По данным издания, все пострадавшие ели шашлык в лаваше, который покупали в кулинарии местного супермаркета.

Стоит отметить, что владельцы магазина, в котором люди покупали изделие, отказывались пускать сотрудников Госпродпотребслужбы, чтобы те провели проверку. Анализы удалось взять только после судебного предписания.

По словам одной из пострадавших, они купила еду себе и ребенку.

"Мы с ребенком купили один на двоих (лаваш с шашлыком, - ред.). Пошли домой, поели, вот, и так получилось, что это была основная наша еда", - рассказала женщина.

Уже в больнице пострадавшая познакомились с другими людьми, которые также ели шашлык из этой же кулинарии.

По полученным данным, за четыре дня к медикам обратились 16 людей с одинаковыми симптомами.

По данным Госпродпотребслужбы, мясо разделывают в складском помещении, где нет воды, то есть даже невозможно помыть руки.

Из-за нарушения норм и недопуск специалистов для обследования сотрудники полиции открыли уголовное производство. Однако юрист владельцев кулинарии заявил, что намерен обжаловать и решение суда об обыске и саму проверку, а пострадавшие еще должны доказать, что отравились именно здесь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, школьный обед стал причиной госпитализации девяти детей в поселке Заречное Ровенской области.

Теги материала: Херсон, отравление, госпитализация
Новости СМИ2
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