В Херсоне 16 человек отравились шашлыком из супермаркета

MIGnews.com.ua

В Херсоне 16 человек попали в больницу после потребления шашлыка из супермаркета, пишет УНИАН .

По данным издания, все пострадавшие ели шашлык в лаваше, который покупали в кулинарии местного супермаркета.

Стоит отметить, что владельцы магазина, в котором люди покупали изделие, отказывались пускать сотрудников Госпродпотребслужбы, чтобы те провели проверку. Анализы удалось взять только после судебного предписания.

По словам одной из пострадавших, они купила еду себе и ребенку.

"Мы с ребенком купили один на двоих (лаваш с шашлыком, - ред.). Пошли домой, поели, вот, и так получилось, что это была основная наша еда", - рассказала женщина.

Уже в больнице пострадавшая познакомились с другими людьми, которые также ели шашлык из этой же кулинарии.

По полученным данным, за четыре дня к медикам обратились 16 людей с одинаковыми симптомами.

По данным Госпродпотребслужбы, мясо разделывают в складском помещении, где нет воды, то есть даже невозможно помыть руки.

Из-за нарушения норм и недопуск специалистов для обследования сотрудники полиции открыли уголовное производство. Однако юрист владельцев кулинарии заявил, что намерен обжаловать и решение суда об обыске и саму проверку, а пострадавшие еще должны доказать, что отравились именно здесь.