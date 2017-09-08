Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза
08.09.2017 13:45

Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза

Ураган "Ирма", который прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сен-Мартен и Британские Виргинские Острова, забрал жизни 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

На своем пути ураган ломал деревья и разрушал здания. В настоящее время он приближается к южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.

Отмечается, что тысячи людей бегут из прибрежных районов. Представители авиакомпаний заявили, что все билеты на рейсы из Флориды до следующей среды раскупили.

Помимо этого в компании United сообщили, что с 9 по 11 сентября все вылеты и прилеты в штат отменят. Работу двух атомных электростанций остановят.

Также Красный Крест сообщил, что 1,2 миллиона человек пострадали от последствий урагана.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на четверг, 7 сентября, стихия уничтожила 95% французской части острова Сен- Мартен - нет телефонной связи и электричества.

Теги материала: США, Флорида, ураган, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
Важное
Минобороны: Боевики два часа обстреливали Марьинку из миномета и гранатометов
В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы
Важное
В Киеве столкнулись сразу три грузовика, есть жертвы  Видеорепортаж
Полицейский выстрелил в мужчину в одном из аэропортов США
Важное
Полицейский выстрелил в мужчину в одном из аэропортов США
Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП
Штаб АТО: В результате обстрелов боевиками погиб один украинский боец
Важное
Штаб АТО: В результате обстрелов боевиками погиб один украинский боец
В результате ДТП в Черкасской области погиб военнослужащий
Важное
В результате ДТП в Черкасской области погиб военнослужащий  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика