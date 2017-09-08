Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза

MIGnews.com.ua

Ураган "Ирма", который прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сен-Мартен и Британские Виргинские Острова, забрал жизни 14 человек. Об этом сообщает Reuters .

На своем пути ураган ломал деревья и разрушал здания. В настоящее время он приближается к южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.

Отмечается, что тысячи людей бегут из прибрежных районов. Представители авиакомпаний заявили, что все билеты на рейсы из Флориды до следующей среды раскупили.

Помимо этого в компании United сообщили, что с 9 по 11 сентября все вылеты и прилеты в штат отменят. Работу двух атомных электростанций остановят.

Также Красный Крест сообщил, что 1,2 миллиона человек пострадали от последствий урагана.