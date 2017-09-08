Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось в два раза

Ураган "Ирма", который прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сен-Мартен и Британские Виргинские Острова, забрал жизни 14 человек. Об этом сообщает Reuters.
На своем пути ураган ломал деревья и разрушал здания. В настоящее время он приближается к южной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.
Отмечается, что тысячи людей бегут из прибрежных районов. Представители авиакомпаний заявили, что все билеты на рейсы из Флориды до следующей среды раскупили.
Помимо этого в компании United сообщили, что с 9 по 11 сентября все вылеты и прилеты в штат отменят. Работу двух атомных электростанций остановят.
Также Красный Крест сообщил, что 1,2 миллиона человек пострадали от последствий урагана.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на четверг, 7 сентября, стихия уничтожила 95% французской части острова Сен- Мартен - нет телефонной связи и электричества.