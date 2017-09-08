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В Киеве драка между экс-бойцом АТО и сторонником "ДНР/ЛНР" закончилась поножовщиной
08.09.2017 11:56

В Киеве драка между экс-бойцом АТО и сторонником "ДНР/ЛНР" закончилась поножовщиной

Конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной в одном из заведений Киева. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Мечникова около 04:30.

"По предварительной информации, конфликт возник в одном из общественных заведений. Боец, который около года назад вернулся из зоны проведения антитеррористической операции, услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении. - Они вышли на улицу и сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать военного, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож, потому что бой был очень неравный - 12 против 1", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этот момент к месту происшествия как раз прибыл наряд Управления полиции охраны в Киеве - правоохранителей вызвали в заведении.

"Во время задержания мужчина нанес милиционеру удар ножом в ногу, после чего полицейского госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua вечером, в Киеве вооруженные люди ограбили отделение национальной лотереи "Золотая подкова". Одним из нападавших оказался действующий военнослужащий.

Теги материала: Киев, поножовщина, военный, АТО, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
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