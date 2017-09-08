В Киеве драка между экс-бойцом АТО и сторонником "ДНР/ЛНР" закончилась поножовщиной

MIGnews.com.ua

Конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной в одном из заведений Киева. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел на улице Мечникова около 04:30.

"По предварительной информации, конфликт возник в одном из общественных заведений. Боец, который около года назад вернулся из зоны проведения антитеррористической операции, услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении. - Они вышли на улицу и сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать военного, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож, потому что бой был очень неравный - 12 против 1", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этот момент к месту происшествия как раз прибыл наряд Управления полиции охраны в Киеве - правоохранителей вызвали в заведении.

"Во время задержания мужчина нанес милиционеру удар ножом в ногу, после чего полицейского госпитализировали", - говорится в сообщении.