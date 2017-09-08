Полицейский выстрелил в мужчину в одном из аэропортов США

MIGnews.com.ua

Сотрудник полиции выстрелил в мужчину с ножом в международном аэропорту Майами в американском штате Флорида. Об этом сообщает Miami Herald .

Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, его состояние оценили как стабильное.

Отмечается, что стрельба произошла после того, как мужчина неизвестным способом попал в запретную зону. Увидев полицейского, он убежал в защищенную комнату, после чего вступил в конфронтацию с офицером.

Также стало известно, что инцидент произошел в зоне, откуда должен был отправиться самолет. Из-за происшествия вылет отложили, а людей, находившихся около места происшествия, эвакуировали.