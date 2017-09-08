Около Мексики зафиксировано мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

Землетрясение, магнитуда которого составила восемь баллов, произошло в Тихом океане неподалеку от южного побережья Мексики. Об этом сообщает ВВС .

Эпицентр подземных толчков зафиксирован на расстоянии приблизительно 120 километров к юго-западу от города Пиджиджапан на глубине 35 километров. Предупреждение о цунами объявили для Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Гондураса.

Также сообщается, что толчки ощущались и в столице Мексики городе Мехико. Жители в панике выбегали на улицу из-за опасения, что здания могут рухнуть. Помимо этого, в Мехико зафиксированы перебои с электричеством.

В настоящее время данных о жертвах и разрушениях нет.