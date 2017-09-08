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Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП
08.09.2017 08:16

Штаб АТО: Боевики обстреляли Старогнатовку из БМП

Представители незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 7 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Боевики сосредоточили обстрелы на донецком и приморском направлениях, вечером и ночью в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие.

После 18:00 российско-оккупационные войска три раза открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих около Широкино. Возле Павлополя и Лебединского незаконные вооруженные формирования использовали гранатометы, на подступах к Старогнатовке - БМП.

На донецком направлении боевики обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и шахты Бутовка.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Также сообщается, что силы АТО несколько раз открывали огонь, когда была прямая угроза жизни военнослужащих. В результате боевых действий погиб один украинский боец.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований 13 раз обстреливали позиции военных Вооруженных сил Украины в четверг, 7 сентября, в зоне АТО.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, смерть, военнослужащие, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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