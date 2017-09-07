В Харькове патрульный полицейский ограбил пенсионера

MIGnews.com.ua

Сотрудник патрульной полиции Харькова напал на местного жителя, сорвав с него золотую цепочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно предварительной информации, на жителя Харькова в возрасте 62 лет напали ночью.

По данному факту следственное управление прокуратуры Харьковской области проводит досудебное расследование по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Патрульному полицейскому в возрасте 26 лет сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.